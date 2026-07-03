Заместить губернатора сказал о подорожании топлива в Калининградской области

— Топливо никто не придерживает. То, что возможное какое-то удорожание пройдет — я думаю, что это будет так. Но это удорожание будет не драматичным. Речь не будет идти о десятках рублей. А о незначительном удорожании. Произойдет это по одной простой причине — уменьшается объем полезного отпуска, — сказал Валерий Шерин.