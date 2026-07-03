Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Львова-Белова назвала защиту детей безусловным приоритетом «Единой России»

Львова-Белова: защита детей является безусловным приоритетом «Единой России».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Защита детей — безусловный приоритет работы «Единой России», сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что ошибки в появлении обязательств налогового или иного характера в отношении детей должны быть минимизированы и исправляться по первому требованию.

Детский омбудсмен рассказала о ситуации с десятилетней Ариной Захаровой из Омска, в отношении которой Мытищинское отделение Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительное производство о взыскании по долгу другого человека, подчеркнув недопустимость появления подобных ошибок. По ее словам, ситуация находится на особом контроле и «Единая Россия» настаивает на полном восстановлении прав ребенка.

«Любые сбои в государственных информационных системах, затрагивающие ребенка, должны устраняться сразу. Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок. Партия будет работать над этим», — отметила Мария Львова-Белова.

Как уточнила омбудсмен, в партии убеждены, что все обстоятельства, которые привели к подобным решениям, необходимо проверить и принять решения для исключения аналогичных ситуаций.

«Защита детей — безусловный приоритет “Единой России”, — подчеркнула она.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше