Львова-Белова назвала защиту детей безусловным приоритетом «Единой России»

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Защита детей — безусловный приоритет работы «Единой России», сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Она отметила, что ошибки в появлении обязательств налогового или иного характера в отношении детей должны быть минимизированы и исправляться по первому требованию.
Детский омбудсмен рассказала о ситуации с десятилетней Ариной Захаровой из Омска, в отношении которой Мытищинское отделение Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительное производство о взыскании по долгу другого человека, подчеркнув недопустимость появления подобных ошибок. По ее словам, ситуация находится на особом контроле и «Единая Россия» настаивает на полном восстановлении прав ребенка.
«Любые сбои в государственных информационных системах, затрагивающие ребенка, должны устраняться сразу. Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок. Партия будет работать над этим», — отметила Мария Львова-Белова.
Как уточнила омбудсмен, в партии убеждены, что все обстоятельства, которые привели к подобным решениям, необходимо проверить и принять решения для исключения аналогичных ситуаций.
«Защита детей — безусловный приоритет “Единой России”, — подчеркнула она.