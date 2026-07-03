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В День города в Чердыни в Прикамье состоится туристическое ралли

Путь автопробега пройдет через исторические поселения.

Туристическое ралли с элементами квеста состоится в День города Чердыни, который отметят 4 июля, сообщили в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края. Организация праздничных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Путь автопробега «Ключи от города Ч.» пройдет через исторические поселения Покча, Кольчуг, Рябинино и Чердынь. В каждой точке участников встретит «местный житель». Он загадает загадки и устроит проверку на смекалку. Итогом автомобильного квеста станут четыре символических ключа от города, с которыми экипажи прибудут на главное событие Дня города.

Задания для участников подготовлены Чердынским краеведческим музеем. По вопросам участия можно обращаться по телефону +7 (992) 222−87−03. Также в рамках Дня города подготовлена обширная праздничная программа в Чердыни.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.