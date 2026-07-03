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В Улетовском округе Забайкалья создадут новый детский стационар

Завершить работы планируют до конца года.

Новый детский стационар появится в больнице села Улеты Забайкальского края. Для этого в одном из корпусов учреждения проводят ремонт при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В здании заменят все инженерные сети и обновят крышу. Завершить работы планируют до конца года. После этого там разместят детский круглосуточный стационар, аптеку, физиокабинет и диагностическую лабораторию.

«Это первый этап масштабного капитального ремонта стационара Улетовской районной больницы. Дальше по плану — ремонт здания, в котором расположены терапевтическое и хирургическое отделения. Работы планируем начать уже в следующем году», — отметил главный врач учреждения Сергей Капустин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.