В Красногорске открылся после реконструкции городской парк

Реконструкцию городского парка провели в городе Красногорске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общественное пространство уже открыли для посетителей, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На территории проложили несколько километров пешеходных дорожек, отреставрировали исторический фонтан и памятник фронтовому кинооператору. Для семей с детьми установили более 15 современных аттракционов.
Кроме того, в парке обновили спорткомплекс, построили новые павильоны для отдыха и обустроили скейт-площадку в Яблоневом сквере. По маршрутам парка поставили новые лавочки и урны, а также подключили системы оповещения, видеонаблюдения и наружного освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.