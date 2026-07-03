Каждая третья сделка с новостройками в Хабаровске заключается с иногородними девелоперами

«Пока местные застройщики придерживаются стратегии точечной застройки, другие напротив, заходят на хабаровский рынок с гораздо более внушительными проектами. Объем предложения на одного такого “экспата” более чем в два раза превышает показатели местных компаний. Это характеризует экспансию внешних игроков как крайне масштабную, что говорит о наличии у них солидной ресурсной базы и долгосрочных планов по закреплению в регионе. При этом у локальных участников рынка есть своё ключевое преимущество — они лучше понимают запросы потребителя. На Дальнем Востоке за счёт действующих федеральных льгот рынок отчасти нивелирует ошибки в ценообразовании и продуктовых решениях, а главным его достоинством остаётся стабильность — и в спросе, и в сделках, и в механизмах субсидирования», — комментирует эксперт сервиса по ДВФО и НСО «Объектив.РФ» Игорь Нахабин.