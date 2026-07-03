Каждая третья сделка с новостройками в Хабаровске заключается с иногородними девелоперами

Ключевым трендом на рынке первичной недвижимости с начала 2026 года стала экспансия застройщиков из других регионов: вместо конкурентной борьбы на столичных рынках компании всё активнее осваивают перспективные региональные центры.
Наглядным примером такой стратегии стал Хабаровск. Несмотря на относительно небольшое число компаний с иногородней «пропиской», на их долю приходится более трети всех заключенных сделок и 40% объёма экспозиции. Это убедительно демонстрирует растущую привлекательность региона для внешних девелоперов.
По данным сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», за первые пять месяцев 2026 года на рынке первичной недвижимости Хабаровска было совершено 2 499 сделок ДДУ и ДКП, при этом 36% из них (899 шт.) пришлись на иногородних девелоперов.
Всего совокупный объем предложения на рынке первичного жилья Хабаровска в первом полугодии 2026 года составил 490 922 кв. м, а суммарная площадь проданных лотов на РПН за период январь-май 2026 года составила 120 940 кв. м.
На данный момент на рынке новостроек Хабаровска работают 36 застройщиков, 7 из которых — представители других регионов («Талан», «ПИК», «Вира» и др.). Несмотря на то, что иногородние компании составляют всего лишь 19% от общего числа игроков, на них приходится 40% от объема экспозиции в первом полугодии 2026 г. Это демонстрирует, что при небольшом количестве «девелоперов-экспатов», их влияние на рынок оказывается крайне весомым и формирует новые стандарты для локального рынка.
«Пока местные застройщики придерживаются стратегии точечной застройки, другие напротив, заходят на хабаровский рынок с гораздо более внушительными проектами. Объем предложения на одного такого “экспата” более чем в два раза превышает показатели местных компаний. Это характеризует экспансию внешних игроков как крайне масштабную, что говорит о наличии у них солидной ресурсной базы и долгосрочных планов по закреплению в регионе. При этом у локальных участников рынка есть своё ключевое преимущество — они лучше понимают запросы потребителя. На Дальнем Востоке за счёт действующих федеральных льгот рынок отчасти нивелирует ошибки в ценообразовании и продуктовых решениях, а главным его достоинством остаётся стабильность — и в спросе, и в сделках, и в механизмах субсидирования», — комментирует эксперт сервиса по ДВФО и НСО «Объектив.РФ» Игорь Нахабин.
По оценкам аналитиков сервиса, рост доли иногородних игроков будет способствовать усилению конкуренции, что, в конечном итоге, должно положительно сказаться на качестве и разнообразии первичного жилья в Хабаровске. Развитие межрегиональной экспансии дает ряд преимуществ: покупателям — больше выбора, конкуренция цен и качества, местным застройщикам — необходимость повышать стандарты, чтобы удерживать свою долю рынка.