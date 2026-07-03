11-летний ребенок погиб из-за наезда катера на Воронежском водохранилище

В Воронежском водохранилище во время купания погиб 11-летний ребенок. По версии следствия, на него наехал катер. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.