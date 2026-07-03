В Красноярске в Тихих Зорях завершают благоустройство на территории новой школы

В Красноярске в микрорайоне Тихие Зори подрядчик завершает благоустройство на территории новой школы. Как рассказали в департаменте градостроительства, там уже установлены игровые комплексы и горки, теннисный стол, полоса препятствий для старших школьников, малые архитектурные формы.
Дело — за спортивной площадкой, осталось сформировать беговые дорожки и установить площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола.
И как последний штрих — оформление парадного входа. Над ним уже закрепили эмблему школы. Для эстетики на территории установят вазоны с цветами и арт-объект «Камни времени».
Внутри расставляют мебель и оборудование — готовятся к первому учебному году.