В Красноярске в Тихих Зорях завершают благоустройство на территории новой школы

В Красноярске в микрорайоне Тихие Зори подрядчик завершает благоустройство на территории новой школы. Как рассказали в департаменте градостроительства, там уже установлены игровые комплексы и горки, теннисный стол, полоса препятствий для старших школьников, малые архитектурные формы.