Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске в Тихих Зорях завершают благоустройство на территории новой школы

Новая школа в микрорайоне Тихие Зори готова на 96%

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске в микрорайоне Тихие Зори подрядчик завершает благоустройство на территории новой школы. Как рассказали в департаменте градостроительства, там уже установлены игровые комплексы и горки, теннисный стол, полоса препятствий для старших школьников, малые архитектурные формы.

Дело — за спортивной площадкой, осталось сформировать беговые дорожки и установить площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

И как последний штрих — оформление парадного входа. Над ним уже закрепили эмблему школы. Для эстетики на территории установят вазоны с цветами и арт-объект «Камни времени».

Внутри расставляют мебель и оборудование — готовятся к первому учебному году.