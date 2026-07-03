Спикер Заксобрания Красноярского края встретился с жителями Зеленогорска и оценил благоустройство города

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко побывал в Зеленогорске. Вместе с главой города Вадимом Терентьевым, председателем городского совета Дмитрием Шашило и директором местного предприятия Сергеем Филимоновым он посетил обновленную территорию около ЗАГСа и городской сквер.
В сквере ведутся работы по программе «Комфортная городская среда». За это проголосовало большинство жителей. В сквере изменят планировку, установят новое освещение и современные скамейки. Работы сейчас в самом разгаре. Сергей Филимонов рассказал, что планируется дальнейшее развитие этой территории в рамках программ «Радиус доверия» и «Люди и города Росатома».
Также был благоустроен ЗАГС. Благодаря совместным усилиям власти и бизнеса получилась современная, уютная локация с детской площадкой, освещенной прогулочной аллеей. Она стала точкой притяжения для горожан.
В городской библиотеке имени Маяковского Алексей Додатко провел встречу с жителями. Люди задавали разные вопросы: от лечения в санаториях до проблем с коммунальными услугами и сохранения памяти о ветеранах войны. Спикер обсудил с главой города возможность обновить Мемориал Славы.
Отдельный блок вопросов поступил от семей участников специальной военной операции. Одна из женщин рассказала, что в квартире, которую она купила в деревянном доме, через несколько месяцев провалились полы. Виной всему сгнившие лаги, которые относятся к общедомовому хозяйству. Договориться с соседями о необходимости ремонта женщина не смогла. Проблему удалось решить прямо на приеме: местные власти оповестят соседей и проведут ремонт. Две другие семьи столкнулись с более сложными ситуациями, и спикер парламента обещал взять их обращения под личный контроль.