Спикер Заксобрания Красноярского края встретился с жителями Зеленогорска и оценил благоустройство города

Отдельный блок вопросов поступил от семей участников специальной военной операции. Одна из женщин рассказала, что в квартире, которую она купила в деревянном доме, через несколько месяцев провалились полы. Виной всему сгнившие лаги, которые относятся к общедомовому хозяйству. Договориться с соседями о необходимости ремонта женщина не смогла. Проблему удалось решить прямо на приеме: местные власти оповестят соседей и проведут ремонт. Две другие семьи столкнулись с более сложными ситуациями, и спикер парламента обещал взять их обращения под личный контроль.