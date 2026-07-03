Энергетики узнали мнение 7 тысяч волгоградцев: где сервис на высоте, а где еще подтянут

— Итоги опроса показывают, что мы движемся в правильном направлении. Наши клиенты ценят и личное общение, и возможность быстро решить вопрос онлайн. Особенно радует, что самостоятельные цифровые сервисы набирают популярность и получают высокие оценки — значит, мы смогли сделать их действительно полезными и интуитивно понятными. При этом мы слышим и пожелания по улучшению телефонной доступности и уже работаем над этим. В основе нашего сервиса лежит простое правило: за каждым лицевым счетом стоит человек, и мы относимся к нему с искренним уважением, — прокомментировал Владимир Жестков, начальник Управления единого договорно-расчетного центра ПАО «Волгоградэнергосбыт».