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Археолог: благоустройство на острове Канта идет без археологического обследования

Научный сотрудник компании «Балтспецархеология» Дмитрий Файзов напомнил, что территория острова стоит на учете как ОКН.

Перед началом масштабного благоустройства на острове Канта не проводились археологические обследования и специалистов на территорию острова пускают лишь по исключительным случаям. Об этом «Новому Калининграду» сообщил научный сотрудник компании «Балтспецархеология» Дмитрий Файзов.

«Это очень долго длится, и нас до сих пор туда не пускают, — отметил Файзов. — И администрация собора и Служба охраны памятников. Это очень долго и нудно всё. Мы пытались, мы ставили на учет участок культурного слоя всего острова года три, наверное, или четыре. Нам отказывали по самым дурацким причинам. В итоге поставили. Но тем не менее все эти бесконечные благоустройства продолжаются без археологии, несмотря на то, что участок культурного слоя захватывает весь остров».

Археолог добавил, что недавно его коллеги фиксировали появление новых траншей на острове.

Напомним, что в сентябре 2025 года ту же проблему озвучивала научный сотрудник сектора «Археология» Калининградского историко-художественного музея Дарья Лапина. Она отмечала, что приказ о признании острова Канта памятником археологии был отменен накануне начала благоустройства.

«Главный наш пример — это исторический центр Калининграда, — рассказывала археолог. — Он стоял на учёте как исторический район Кёнигсберга, а потом Служба госохраны объектом культурного наследия отменила этот приказ. Например, остров Канта только в прошлом году на учёт поставили, он теперь называется участком городского слоя средневекового города Кёнигсберг. То есть только участок. У нас целые дыры теперь на карте. Если где-то не успели поставить, там уже свободно копают не специалисты, а обычные рабочие».

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