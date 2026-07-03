Археолог: благоустройство на острове Канта идет без археологического обследования

«Это очень долго длится, и нас до сих пор туда не пускают, — отметил Файзов. — И администрация собора и Служба охраны памятников. Это очень долго и нудно всё. Мы пытались, мы ставили на учет участок культурного слоя всего острова года три, наверное, или четыре. Нам отказывали по самым дурацким причинам. В итоге поставили. Но тем не менее все эти бесконечные благоустройства продолжаются без археологии, несмотря на то, что участок культурного слоя захватывает весь остров».