В Перми продолжается подготовка к отопительному сезону

В городском департаменте ЖКХ сообщили, что в Перми к отопительному сезону совместно с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями подготовят порядка шести тысяч жилых домов и 826 социальных объектов: детских садов, школ и поликлиник. На данный момент по всему городу готовность коммунального комплекса составляет 20,5 процента. Подготовлены к отопительному сезону 178 социальных объектов, 292,4 километра сетей, восемь котельных и 156 центральных тепловых пунктов.