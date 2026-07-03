В Перми продолжается подготовка к отопительному сезону

В городском департаменте ЖКХ сообщили, что в Перми к отопительному сезону совместно с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями подготовят порядка шести тысяч жилых домов и 826 социальных объектов: детских садов, школ и поликлиник. На данный момент по всему городу готовность коммунального комплекса составляет 20,5 процента. Подготовлены к отопительному сезону 178 социальных объектов, 292,4 километра сетей, восемь котельных и 156 центральных тепловых пунктов.
Текущие показатели соответствуют плановым значениям. Ход работ по подготовке к отопительному периоду находится под контролем городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2026—2027 годов.
— Параллельно «Т Плюс» готовят к нагрузкам основные источники тепла — Пермскую ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14. Также одним из ключевых этапов является перекладка сетей. Например, работы уже проходят на улицах Космонавта Леонова, Ласьвинской и Магистральной. В этом году планируется обновить более шести километров коммуникаций. Все работы идут по графику, — сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
Жители города могут узнать о графике опрессовок в своих обслуживающих организациях, в отделе ЖКХ администраций районов или на сайте Пермского филиала «Т Плюс».