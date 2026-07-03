Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожные службы Новосибирской области готовы помочь водителям на трассах в жару

На региональных и федеральных дорогах работают круглосуточные диспетчерские службы.

Источник: Om1 Новосибирск

Из-за аномальной жары дорожные службы Новосибирской области переведены в режим повышенной готовности. «Дорожные службы готовы оказать помощь водителям», — сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Водителям, попавшим в нештатную ситуацию в пути, готовы оказать оперативную помощь.

На региональных трассах работает диспетчерская служба. Круглосуточные телефоны: 730 для абонентов МТС, 8 (913) 949−00−30 для других операторов, 8 (383) 335−81−50 — диспетчерская.

На федеральных трассах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» помощь можно получить в Территориальном ситуационном центре ФКУ «Сибуправтодор». Телефоны: 8 (383) 262−62−72, 8 (913) 943−12−74, а также единый номер 112.

Перед дальней поездкой рекомендуется взять запас питьевой воды и проверить техническое состояние автомобиля. По возможности следует избегать поездок в самые жаркие часы дня.