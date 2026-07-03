Дорожные службы Новосибирской области готовы помочь водителям на трассах в жару

Из-за аномальной жары дорожные службы Новосибирской области переведены в режим повышенной готовности. «Дорожные службы готовы оказать помощь водителям», — сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Водителям, попавшим в нештатную ситуацию в пути, готовы оказать оперативную помощь.
На региональных трассах работает диспетчерская служба. Круглосуточные телефоны: 730 для абонентов МТС,
На федеральных трассах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» помощь можно получить в Территориальном ситуационном центре ФКУ «Сибуправтодор». Телефоны:
Перед дальней поездкой рекомендуется взять запас питьевой воды и проверить техническое состояние автомобиля. По возможности следует избегать поездок в самые жаркие часы дня.