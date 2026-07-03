Дорожные службы Новосибирской области готовы помочь водителям на трассах в жару

На федеральных трассах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» помощь можно получить в Территориальном ситуационном центре ФКУ «Сибуправтодор». Телефоны: 8 (383) 262−62−72 , 8 (913) 943−12−74 , а также единый номер 112.