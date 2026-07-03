Жара скосила тысячи человек: во Франции назвали ужасающую цифру смертей от духоты

Ранее стало известно, что на фоне аномальной жары во Франции вспыхнули массовые драки за кондиционеры и вентиляторы в магазинах электроники. Людям приходится занимать очередь с ночи, однако даже место в ней не гарантирует возможность купить важный атрибут для спасения от жары.