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Жара скосила тысячи человек: во Франции назвали ужасающую цифру смертей от духоты

Смертность во Франции выросла на 29% за неделю аномальной жары.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции за неделю аномальной жары с 22 по 28 июня зафиксировали резкий скачок смертности. По данным национального статистического института Insee, число умерших достигло почти 9 тысяч человек, что на 29% больше, чем неделей ранее. Такую информацию обнародовал телеканал BFMTV.

Министр здравоохранения Стефани Рист пояснила, что эти цифры не окончательные и будут корректироваться, так как учтены не все свидетельства о смерти. Она пообещала, что полные данные опубликуют через три недели.

Эксперты предупреждают: статистика, скорее всего, занижена, поскольку электронные сертификаты охватывают лишь 60% смертей по стране. Особенно плохо учтены случаи дома — там заполнено только 25% бумаг, тогда как в больницах показатель достигает 80%.

Основной удар жара нанесла по людям старше 45 лет — среди них прирост смертности составил почти 30%. Наибольший всплеск зафиксирован дома (+91%), в домах престарелых (+37%) и больницах (+19,7%).

Ранее стало известно, что на фоне аномальной жары во Франции вспыхнули массовые драки за кондиционеры и вентиляторы в магазинах электроники. Людям приходится занимать очередь с ночи, однако даже место в ней не гарантирует возможность купить важный атрибут для спасения от жары.

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