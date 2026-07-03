Жара скосила тысячи человек: во Франции назвали ужасающую цифру смертей от духоты

Во Франции за неделю аномальной жары с 22 по 28 июня зафиксировали резкий скачок смертности. По данным национального статистического института Insee, число умерших достигло почти 9 тысяч человек, что на 29% больше, чем неделей ранее. Такую информацию обнародовал телеканал BFMTV.
Министр здравоохранения Стефани Рист пояснила, что эти цифры не окончательные и будут корректироваться, так как учтены не все свидетельства о смерти. Она пообещала, что полные данные опубликуют через три недели.
Эксперты предупреждают: статистика, скорее всего, занижена, поскольку электронные сертификаты охватывают лишь 60% смертей по стране. Особенно плохо учтены случаи дома — там заполнено только 25% бумаг, тогда как в больницах показатель достигает 80%.
Основной удар жара нанесла по людям старше 45 лет — среди них прирост смертности составил почти 30%. Наибольший всплеск зафиксирован дома (+91%), в домах престарелых (+37%) и больницах (+19,7%).
Ранее стало известно, что на фоне аномальной жары во Франции вспыхнули массовые драки за кондиционеры и вентиляторы в магазинах электроники. Людям приходится занимать очередь с ночи, однако даже место в ней не гарантирует возможность купить важный атрибут для спасения от жары.