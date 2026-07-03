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В Волгоградской области осудят похитителей щебня и дизтоплива

Серийные похитители складированного вдоль железнодорожных путей щебня и дизтоплива идут под суд в.

Серийные похитители складированного вдоль железнодорожных путей щебня и дизтоплива идут под суд в Волгоградской области.

Двое подельников вывозили материалы с марта 2024-го по октябрь 2025 года. За это время они успели похитить больше 1050 тонн щебня, а также забрать по топливной карте 200 литров «дизеля» для последующей перепродажи.

— Мужчин- один из них являлся материально-ответственным лицом — задержали в ноябре прошлого года во время их попытки украсть 162 тонны складированного вдоль железнодорожных путей и принадлежащего железнодорожной организации щебня, — напомнили в пресс-службе Приволжской железной дороги. — В отношении компаньонов возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», а также «Присвоение и растрата».

Расследованное следователями линейного управления МВД на транспорте уголовное дело передано на рассмотрение в Палласовский районный суд.

Фото Андрея Поручаева.