В Волгоградской области осудят похитителей щебня и дизтоплива

— Мужчин- один из них являлся материально-ответственным лицом — задержали в ноябре прошлого года во время их попытки украсть 162 тонны складированного вдоль железнодорожных путей и принадлежащего железнодорожной организации щебня, — напомнили в пресс-службе Приволжской железной дороги. — В отношении компаньонов возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», а также «Присвоение и растрата».