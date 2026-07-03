В МФЦ Красноярского края запустили новый онлайн-сервис

Теперь жители могут проконсультироваться с сотрудником МФЦ по видеосвязи через мессенджер «Макс». Записаться можно двумя способами: через прямой звонок или с помощью чат-бота в «Максе». В первом случае нужно сохранить в списке контактов номер телефона 8 (933) 332−56−27 и позвонить в мессенджере. Если оператор не может ответить на входящий звонок, то он свяжется с обратившимся позднее. С помощью официального чат-бота «Мои документы Красноярский край» можно записаться на видеоконсультацию в удобные дату и время.