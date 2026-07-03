В МФЦ Красноярского края запустили новый онлайн-сервис

Новый онлайн-сервис запустили в многофункциональном центре (МФЦ) Красноярского края при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Теперь жители могут проконсультироваться с сотрудником МФЦ по видеосвязи через мессенджер «Макс». Записаться можно двумя способами: через прямой звонок или с помощью чат-бота в «Максе». В первом случае нужно сохранить в списке контактов номер телефона 8 (933) 332−56−27 и позвонить в мессенджере. Если оператор не может ответить на входящий звонок, то он свяжется с обратившимся позднее. С помощью официального чат-бота «Мои документы Красноярский край» можно записаться на видеоконсультацию в удобные дату и время.
«Новый сервис видеоконсультаций — это еще один шаг к созданию клиентоориентированной системы, где каждый гражданин чувствует заботу и поддержку государства. Получить квалифицированный ответ на вопрос по предоставлению услуг можно в режиме реального времени из дома или с рабочего места», — отметила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.