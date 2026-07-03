Подключение сервиса «Оплата улыбкой» в Сбере стало проще

Новый сценарий регистрации доступен всем, у кого есть действующий загранпаспорт нового образца (на 10 лет) или водительское удостоверение. В этом случае для регистрации или обновления биометрии достаточно подписать необходимые согласия и сделать селфи в мобильном приложении «Госуслуги», после чего пользователь автоматически вернётся в СберБанк Онлайн и сможет пользоваться сервисом «Оплата улыбкой». Удалить свою биометрию и отозвать согласия можно в любой момент на Госуслугах в разделе «Биометрия» или в разделе «Согласия».