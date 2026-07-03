В Красноярском крае открыли прием заявок на целевое обучение

В Красноярском крае начался прием заявок на целевое обучение в вузах и колледжах на 2026−2027 учебный год. На образовательных площадках размещено более 1400 предложений. Целевое обучение позволяет абитуриентам и студентам получить профессию при поддержке будущего работодателя, а после выпуска гарантированно трудоустроиться. Больше всего квот предлагают предприятия высокотехнологичной промышленности, которые готовят инженеров и технических специалистов для космической и оборонно-промышленной отраслей. Сфера образования набирает будущих педагогов и воспитателей для муниципалитетов. Агропромышленный комплекс, лесное хозяйство и природоохранные структуры предлагают целевые места для агрономов, зоотехников, лесников и других специалистов. Студенты, обучающиеся по целевому договору, могут получать дополнительные стипендии, компенсацию проезда или помощь с арендой жилья. При этом после выпуска им нужно отработать у работодателя от 3 до 5 лет. Работодатель участвует в подготовке будущего специалиста: студент проходит практику на предприятии, знакомится с реальными задачами и к окончанию учебы уже готов включиться в рабочие процессы. Часть мест предоставляют в рамках федеральной квоты за счет бюджетных средств. Прием заявок продлится до 25 июля, но точную дату окончания каждая образовательная организация устанавливает самостоятельно. Список предложений размещен на портале «Работа России», подать заявку можно через «Госуслуги». Напомним, что в июле мобильные центры занятости посетят более 80 городов и сел Красноярского края.