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В Брянске отремонтируют участок улицы Белорусской

Работы пройдут на отрезке протяженностью более 3 км.

Капитальный ремонт дороги по улице Белорусской проведут в Брянске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Работы пройдут на отрезке протяженностью более 3 км от моста через реку Снежеть до Московского проспекта. Специалисты обновят наружные инженерные сети, заменят асфальт, установят новые светофоры и автопавильоны, дорожные знаки, нанесут разметку. Полностью завершить ремонт планируется в 2027 году.

Напомним, что ранее в городе привели в порядок участок улицы Камозина. Реконструкция затронула отрезок между улицами 3-го Интернационала и Ульянова длиной 700 м.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.