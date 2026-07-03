Отдых без забот: «зумеры» всё чаще выбирают формат «всё включено»

Растут цены практически на все его составляющие — проживание, питание, развлечения, аренду оборудования, дополнительные услуги. Если раньше турист мог примерно понимать, во сколько ему обойдётся поездка, то сегодня итоговая сумма нередко оказывается значительно больше первоначального бюджета.
Особенно остро это ощущается в семейном отдыхе. К стоимости проживания постепенно добавляются завтраки, обеды, напитки, активности для детей, прокат спортивного инвентаря, посещение бассейнов, SPA и множество других, на первый взгляд небольших расходов. В результате даже короткий уик-энд может обойтись существенно дороже, чем ожидалось.
Именно поэтому во всём мире всё большую популярность приобретает формат All Inclusive — модель, при которой основные расходы объединяются в единый тариф. Вместо постоянных доплат турист заранее понимает стоимость отдыха и может пользоваться большинством услуг без дополнительных платежей.
Изначально концепция появилась на морских курортах, однако сегодня её активно внедряют горные, загородные и семейные курорты. Причина проста: путешественники всё чаще готовы платить не только за размещение, но и за комфорт, предсказуемость расходов и отсутствие необходимости постоянно открывать кошелёк во время отдыха.
Сегодня, по данным исследования Skift:
• 87% путешественников уже отдыхали по системе All Inclusive или рассматривают такой вариант;
• 60% заявили, что сегодня они гораздо чаще готовы выбрать All Inclusive, чем пять лет назад.
Главная причина — желание получить максимум впечатлений при фиксированном бюджете.
Данные опроса очень чётко указывают на один важный момент: после того как путешественник побывал в отеле по системе «всё включено», он с большей вероятностью забронирует его снова в будущем. Среди тех, кто ранее останавливался в отеле по системе «всё включено», 84% являются постоянными гостями. Более того, 45% потребителей останавливались в отеле по системе «всё включено» как минимум четыре или пять раз, то есть как только клиенты решат, что эта категория соответствует их стилю путешествия, они с высокой вероятностью вернутся.
Новое исследование также показало, что формат All Inclusive особенно востребован среди молодых путешественников.
Так, 42% представителей «поколения Z» и 33% «миллениалов» сообщили, что отдыхали на курортах с системой «всё включено» в течение последнего года. Это значительно выше показателей среди представителей более старших поколений.
При этом доля тех, кто никогда даже не рассматривал отдых по системе All Inclusive, оказалась заметно меньше именно среди молодёжи: всего 7% среди «поколения Z» и 9% среди «миллениалов». Эти данные подтверждают, что концепция «всё включено» находит наибольший отклик именно у молодых туристов. Для сравнения: среди представителей поколения «беби-бумеров» такой вариант никогда не рассматривали 16% респондентов, а среди людей старше 75 лет — 25%.
Представители «поколения X» заняли промежуточное положение между младшими и старшими возрастными группами, однако по своим предпочтениям оказались ближе к более молодым путешественникам.
Одной из возможных причин такой смены предпочтений исследователи называют стремление молодых людей максимально эффективно использовать бюджет на путешествия. Так, 75% «миллениалов» и 68% представителей «поколения Z» согласились с утверждением, что курорты с системой All Inclusive обеспечивают лучшее соотношение цены и качества, чем самостоятельное планирование отдельных элементов поездки. Для сравнения: в среднем по выборке с этим утверждением согласились 66% участников опроса.
Мировой опыт.
Формат All Inclusive давно перестал ассоциироваться исключительно с пляжными курортами Турции или Египта.
Сегодня его используют:
• горные курорты Австрии и Швейцарии;
• семейные курорты Club Med;
• многие альпийские курорты Франции;
• загородные курорты Европы и Северной Америки.
При этом пакет включает уже не только питание. В него всё чаще входят:
• проживание;
• рестораны и напитки;
• канатные дороги или подъёмники;
• спортивные активности;
• бассейны и SPA;
• детские клубы;
• вечерние программы;
• прокат оборудования;
• экскурсии и развлечения.
По сути, современный All Inclusive превратился из гостиничного тарифа в полноценную экосистему отдыха.
Применение мирового опыта в Казахстане.
На этом фоне закономерно, что подобная концепция начинает активно развиваться и в РК. Один из наиболее показательных примеров — горный курорт Oi-Qaragai, который предложил собственные тарифы «всё включено». По сути, речь идёт о попытке перенести лучшие мировые практики пакетного отдыха на казахстанский рынок, объединив проживание, питание и большую часть инфраструктуры курорта в единую стоимость.
В целом система All Inclusive на курортах Казахстана уже действовала, но преимущественно в классических пляжных отелях. На базах отдыха и загородных курортах Казахстана эта практика считается уникальной.
А действительно ли это выгоднее?
Самый интересный вопрос — экономия.
Единого универсального показателя не существует, поскольку всё зависит от того, насколько активно человек пользуется инфраструктурой.
Однако большинство сравнительных расчётов показывают схожую картину.
Если турист планирует питаться на территории курорта, пользоваться бассейном и развлечениями, брать напитки, отдыхать всей семьёй, то комплексный тариф обычно оказывается на 15%-30% выгоднее, чем покупка тех же услуг по отдельности (пример из отчёта международной компании). Кроме того, практически исчезают незапланированные траты, которые при обычном отдыхе могут увеличить бюджет предположительно ещё на 15%-25%.
Именно поэтому крупнейшие мировые сети сегодня делают ставку именно на пакетные предложения: турист получает не отдельный номер, а готовый сценарий отдыха с фиксированной стоимостью.
В целом рост популярности тарифов «всё включено» — отражение изменения потребительских предпочтений. Туристы всё чаще готовы платить не только за проживание, но и за комфорт, прозрачность расходов и насыщенную программу отдыха. И если ещё несколько лет назад подобный формат ассоциировался преимущественно с зарубежными курортами, то сегодня он постепенно находит своё место и на казахстанском рынке, предлагая новый подход к организации отдыха.