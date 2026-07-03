Отдых без забот: «зумеры» всё чаще выбирают формат «всё включено»

Данные опроса очень чётко указывают на один важный момент: после того как путешественник побывал в отеле по системе «всё включено», он с большей вероятностью забронирует его снова в будущем. Среди тех, кто ранее останавливался в отеле по системе «всё включено», 84% являются постоянными гостями. Более того, 45% потребителей останавливались в отеле по системе «всё включено» как минимум четыре или пять раз, то есть как только клиенты решат, что эта категория соответствует их стилю путешествия, они с высокой вероятностью вернутся.