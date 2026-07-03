Казахстанцы всё реже выбирают многодетность

Другой тренд, который можно проследить по статистическим данным, — откладывание казахстанками материнства на более поздний репродуктивный возраст. Сравним ситуацию за несколько лет. Чтобы не затрагивать особый в плане рождаемости 2020 год, сопоставим показатели 2025-го и «докоронакризисного» 2019-го. Судя по отчётам БНС, за эти годы произошло уменьшение доли родившихся в самых репродуктивно благоприятных возрастных группах. Если ещё несколько лет назад доля родившихся у женщин в возрасте от 20 до 24 лет составляла 24,1%, то по итогам прошлого года она сократилась на 2,3 процентного пункта, до 21,8%. Удельный вес категории от 25 до 29 лет уменьшился на 5,3 процентного пункта, с 32,3% до 27%.