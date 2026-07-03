Казахстанцы всё реже выбирают многодетность

Тренды, которые просматриваются по данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, показывают: женщины стали рожать позже и меньше детей, размер семьи уменьшился.
Средняя численность детей в казахстанских семьях в течение нескольких лет держалась на уровне 1,1, а в 2026 году уменьшилась до 1. Это, конечно, не трагедия, но вкупе с планомерным сокращением среднего размера домохозяйства с 3,4 в 2021 году до минимального показателя в 3,2 человека в 2026-м это может говорить о постепенном переходе к модели малодетной семьи. Сразу оговоримся: здесь и далее дробные показатели при исчислении демографических показателей нельзя трактовать буквально, они используются ради точности при расчёте каких-либо средних значений на одну единицу (домохозяйство, женщину
Показатель средней численности детей на одно домохозяйство (1) не отражает тенденций отдельных областей и городов. В южных густонаселённых регионах детей в семьях нередко бывает больше: в Туркестанской области — 2,1, в Кызылординской — 1,7, в Жамбылской — 1,4, в Шымкенте — 1,2. В крупных мегаполисах, напротив, показатель меньше среднереспубликанского: в Алматы — 0,6, в Астане — 0,8. Наименьшее значение зафиксировано в Восточно-Казахстанской области: 0,5. В 14 из 20 регионов РК средняя численность детей в семьях в текущем году в сравнении с 2025-м уменьшилась. Положительную динамику продемонстрировали только Абайская, Атырауская, Жамбылская, Жетысуская, Павлодарская и Туркестанская области.
Тенденция уменьшения численности детей в семьях зависит от многих социальных и экономических факторов. Один из них — решение женщин рожать меньше. Этот тренд прослеживается четвёртый год подряд. БНС оценивает его по суммарному коэффициенту рождаемости. С 2021 года показатель численности родившихся на одну женщину (3,3) ежегодно уменьшался и дошёл до 2,6 по итогам 2025-го.
Такая динамика ожидаемо привела к сокращению общей численности родившихся младенцев. Максимальный показатель в 2021 году — 445,9 тыс. детей как результат беби-бума 2020-го — далее уменьшался и уже не вернулся к прежним значениям. В прошлом году наблюдалась минимальная численность родившихся: всего 335 тыс. Таким образом, за четыре года произошло сокращение показателя на 24,9%. Параллельно уменьшился и такой относительный индикатор, как общий коэффициент рождаемости. Он сократился с 23,5 до 16,4 на 1 тыс. человек, что свидетельствует о переходе к более низкой репродуктивной модели. Подробнее об этом в середине июня писали аналитики Finprom.kz.
Другой тренд, который можно проследить по статистическим данным, — откладывание казахстанками материнства на более поздний репродуктивный возраст. Сравним ситуацию за несколько лет. Чтобы не затрагивать особый в плане рождаемости 2020 год, сопоставим показатели 2025-го и «докоронакризисного» 2019-го. Судя по отчётам БНС, за эти годы произошло уменьшение доли родившихся в самых репродуктивно благоприятных возрастных группах. Если ещё несколько лет назад доля родившихся у женщин в возрасте от 20 до 24 лет составляла 24,1%, то по итогам прошлого года она сократилась на 2,3 процентного пункта, до 21,8%. Удельный вес категории от 25 до 29 лет уменьшился на 5,3 процентного пункта, с 32,3% до 27%.
Часть казахстанок стали откладывать материнство на более поздний срок, сокращая репродуктивное окно. За рассматриваемый период выросли доли родившихся у женщин в возрасте от 30 до 34 лет (на 1,3 процентного пункта, до 26,1%) и в возрасте от 35 до 39 лет (на 4,8 процентного пункта, до 17,1%). Удельный вес более старших возрастных групп также увеличился, но ввиду малых абсолютных значений численности родившихся эти категории не оказали особого влияния на общую структуру.
Одна из ключевых причин снижения рождаемости и уменьшения численности детей в семьях — экономическая. К сожалению, чем больше детей в домохозяйствах, тем выше вероятность попадания семьи в категорию малообеспеченных. Наименьшая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2025-м наблюдалась в малочисленных домохозяйствах. Среди одиночек и пар этот показатель не превышал 0,2%, что отражает относительную экономическую устойчивость небольших семей, в том числе за счёт меньших обязательных расходов.
При этом риск бедности резко возрастал в крупных семьях: среди домохозяйств, состоящих из пяти и более человек, доля малоимущих достигала 9,7%, а абсолютная численность населения этой категории составила 873,5 тыс. человек. Это более 95% от общей численности малоимущих во всех типах домохозяйств. Очевидно: такая динамика подчёркивает высокую нагрузку на семейный бюджет при увеличении числа иждивенцев.
Подробно эту тему разбирали на сайте Energyprom.kz в апреле текущего года. Мы лишь уточним: в прошлом году 23,1% семей с четырьмя и более детьми имели среднемесячные потребительские расходы всего от 50 тыс. до 60 тыс. тг на человека. Ещё 19,8% жили даже хуже, имея возможность тратить в месяц лишь от 40 тыс. до 50 тыс. тг на человека. Для сравнения: в семьях с одним ребёнком 25,8% семей расходовали в месяц от 100 тыс. до 150 тыс. тг на человека. Такая же часть домохозяйств с одним ребёнком могла позволить себе среднемесячные потребительские расходы более 150 тыс. на человека.