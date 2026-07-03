В Новороссийске и Геленджике резко сократили подачу воды после сбоя в электросетях

По данным МЦУ Новороссийска, из-за сбоя в станице Троицкой произошло самопроизвольное отключение части электронасосов на НС-1, после чего в 05:00 была снижена подача воды абонентам двух городов.
В Новороссийске 3 июля воду будут подавать только в два временных окна — с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00, и такой режим сохранится до стабилизации ситуации. Власти также сообщили, что для жителей организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам.
В МЦУ уточнили, что после завершения работ водоснабжение будет восстановлено, а аварийная ситуация не прогнозируется. Однако для горожан это означает фактический переход на ограниченный режим водоснабжения на фоне очередного коммунального сбоя.