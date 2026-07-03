Солистка группы «Фабрика» Тонева рассказала о браке с непубличным мужем

Российский актер Роман Курцын ранее заявил, что семья является самым важным в жизни человека. Он назвал свою дочь «принцессой» и добавил, что иногда может поругать сына, но позднее обсуждает с ним его проступки. При этом, по словам актера, в доме за все отвечает его супруга.