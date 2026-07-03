Красноярцам рассказали, как бобры проводят летние каникулы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Дирекции по ООПТ края запечатлели водные процедуры бобров.
Летом животные активно перемещаются по своим участкам, кормятся свежей растительностью и отдыхают перед осенним сезоном строительства. Осенью им предстоит активно возводить и ремонтировать плотины и жилища, готовясь к холодам.
С появлением первой зелени большие бобровые семьи, которые обычно насчитывают от пяти до восьми особей, разделяются на небольшие группы по два-три животных или одиночек, оставаясь в пределах своей территории. Наибольшую активность бобры проявляют в сумерках и ночью — примерно до шести часов утра.
Обычно эти животные молчаливы. Чаще всего звуки издают детеныши — их голос напоминает тихое мычание или хныканье. Кроме того, во время поедания сочной растительности бобры могут негромко урчать.
Малыши появляются на свет в апреле и мае с весом около 500 граммов. Уже через несколько дней они умеют плавать, однако нырять пока не способны. Этому их обучает мать, которая постепенно приучает детенышей к воде.