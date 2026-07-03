В Сочи туристы стали использовать риелторов как такси

Туристы в Сочи изобрели новый лайфхак. Риелторы стали жаловать на то, что отдыхающие используют их как бесплатное такси.
Схема выглядит так. Туристы звонят риелторам якобы для того, чтобы посмотреть заинтересовавший объект — дом или квартиру. Риелтор на своей машине за ними заезжать, привозит на объект. «Клиенты» некоторые время изображают интерес, а затем отказываются от покупки и идут отдыхать на пляж.
Эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков подтвердил, что слышал о таких случаях и в предыдущие годы. Но он считает, что пока такой массовой практики нет.
«Скорее всего, какие-то лайфхакеры попробовали так сделать, потом начали писать и рассказывать. Возможно, сами риелторы разгоняют эту тему», — предположил Флутков.
Он и сам попадал на клиентов, которые хотели, чтобы риелтор их довез до объекта. Но ответил, что заезжать не будет, а встретится уже на указанном адресе. В результате «клиенты» отказались от просмотра. Своим же коллегам Флутков рекомендовал работать экологично.
«Риелтор вправе заранее договориться о коммерческих условиях показа, оформить письменный договор на оказание услуг до показа и требовать предоплату за выезд. Это законно и служит защитой для добросовестных граждан», — цитирует «Бизнес ФМ Краснодар» слова специалиста.
Признаки уголовного деяния, по мнению Томилина, можно найти только в систематических злоупотреблениях.