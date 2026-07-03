В Сочи туристы стали использовать риелторов как такси

Он и сам попадал на клиентов, которые хотели, чтобы риелтор их довез до объекта. Но ответил, что заезжать не будет, а встретится уже на указанном адресе. В результате «клиенты» отказались от просмотра. Своим же коллегам Флутков рекомендовал работать экологично.