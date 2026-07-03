В РЖД назвали сроки запуска продаж билетов на электрички через «Макс»

«…после того, как мы убедимся в бесперебойной работе сервиса, можно будет говорить о расширении его географии. При этом запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в “Максе” на всей сети железных дорог России рассчитываем в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж», — сообщили в РЖД.