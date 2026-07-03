В РЖД назвали сроки запуска продаж билетов на электрички через «Макс»

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. РЖД планируют запустить продажи билетов на электрички через национальный мессенджер «Макс» по всей России в 2026 году, сообщили РИА Новости в компании.
РЖД в марте 2026 года запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер «Макс». Такая опция тогда заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на ряд регионов. Компания заявляла о планах масштабировать сервис на все пригородные компании сети РЖД, но сроков не назвала.
«…после того, как мы убедимся в бесперебойной работе сервиса, можно будет говорить о расширении его географии. При этом запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в “Максе” на всей сети железных дорог России рассчитываем в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж», — сообщили в РЖД.
В компании также подчеркнули, что прежде чем принимать решение о масштабировании на всю сеть железных дорог, необходимо провести всесторонний анализ.
«Наша задача — оценить не только растущий спрос, но и технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса для разных категорий граждан, а также обратную связь от пассажиров», — добавили в РЖД.
Оформить билеты через чат-бот в «Максе» можно следующим образом. Надо перейти в бот @bilet_na_elektrichku_bot или по ссылке max.promit-ek.ru/web, выбрать дату, станцию отправления и прибытия, поезд и вид билета, оплатить банковской картой. Полученный QR-код использовать для прохода через турникеты или показать контролеру в электричке.
Сервис уже работает на полигонах обслуживания пригородных пассажирских компаний «Экспресс-пригород», «Омск-пригород» и «Кузбасс-пригород» в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, а также «Алтай-пригород» и «Краспригород» в Алтайском и Красноярском краях, «Северо-Западная ППК» в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областях и в Карелии.
РЖД отмечали, что с запуском опции оформления билета на электричку через «Макс» сохраняются все действующие каналы продажи билетов, включая мобильные приложения, пригородные билетные кассы, терминалы самообслуживания, а также сервис оплаты по геолокации.