«Газель» с мешками муки сгорела под Воронежем: водитель получил ожоги

Сигнал о возгорании транспортного средства на 517-м км автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе поступил спасателям в 15:40. Грузовой автомобиль ехал в направлении Ростова. В результате пожара огонь уничтожил саму «Газель», а также десять мешков с мукой. Груз весил около полутонны.