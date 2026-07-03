«Газель» с мешками муки сгорела под Воронежем: водитель получил ожоги

«Газель», перевозившая мешки с пшеничной мукой, загорелась на трассе в Воронежской области днём в четверг, 2 июля. Пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сигнал о возгорании транспортного средства на 517-м км автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе поступил спасателям в 15:40. Грузовой автомобиль ехал в направлении Ростова. В результате пожара огонь уничтожил саму «Газель», а также десять мешков с мукой. Груз весил около полутонны.
Ликвидировать пожар удалось уже спустя тринадцать минут. На месте работали семь человек и две единицы техники.
Водитель транспортного средства, 42-летний мужчина, при пожаре получил термические ожоги II степени. Его госпитализировали в ОКБ № 1.