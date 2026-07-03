Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газель» с мешками муки сгорела под Воронежем: водитель получил ожоги

Пожар произошёл на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе.

Источник: АиФ Воронеж

«Газель», перевозившая мешки с пшеничной мукой, загорелась на трассе в Воронежской области днём в четверг, 2 июля. Пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании транспортного средства на 517-м км автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе поступил спасателям в 15:40. Грузовой автомобиль ехал в направлении Ростова. В результате пожара огонь уничтожил саму «Газель», а также десять мешков с мукой. Груз весил около полутонны.

Ликвидировать пожар удалось уже спустя тринадцать минут. На месте работали семь человек и две единицы техники.

Водитель транспортного средства, 42-летний мужчина, при пожаре получил термические ожоги II степени. Его госпитализировали в ОКБ № 1.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше