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«Ростех» открыл производство многопульных патронов для борьбы с БПЛА

Многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с дронами уже начали поступать в войска России.

Источник: Комсомольская правда

«Ростех» запустил серийный выпуск многопульных патронов «Многоточие», предназначенных для борьбы с мини-дронами. Боеприпасы уже начали поступать в войска. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

Разработкой патронов занимается холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в структуру госкорпорации.

«Выпуск уже начался. Идет уже серийное производство», — заявил один из разработчиков боеприпаса в видеоролике проекта «Наш Краш».

Он уточнил, что производство переведено в серийный формат, а первые опытные партии уже переданы военным.

Также разработчик пояснил, что многопульный антидроновый патрон способен поражать беспилотники на дистанции до 300 метров. По его словам, новые боеприпасы унифицированы со стандартными патронами для автоматического оружия, состоящего на вооружении российской армии.

Ранее KP.RU писал, что мастера-военные ВС РФ собрали экспериментальный дрон «Перун», работающий на мощных моторах. Техника разрабатывалась в мастерской группировки войск «Север».

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