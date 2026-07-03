Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде порядок в очередях у АЗС будут наводить сотрудники ГИБДД

Власти при этом говорят, что инспекторов в регионе не хватит, чтобы встать у каждого затора.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде порядок в очередях у АЗС будут наводить сотрудники ГИБДД, которых, впрочем, не так много. Об этом первый заместитель губернатора Валерий Шерин сказал 3 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов», отвечая на вопрос горожанина о том, кто же будет разруливать заторы у заправок и останавливать тех, кто лезет без очереди.

Чиновник сказал, что сотрудники ГАИ появятся, хотя их «конечно не так много, чтобы в каждой пробке наводить порядок».

— Сотрудники ГИБДД есть. Они будут проводить выборочные рейды, — сказал гость эфира, заметив, что работники ГАИ заняты на других постах, в частности, по словам Валерия Шерина, следят за порядком в проезде у двухъярусного моста, где большегрузы нарушают ПДД.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше