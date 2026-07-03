В Калининграде порядок в очередях у АЗС будут наводить сотрудники ГИБДД, которых, впрочем, не так много. Об этом первый заместитель губернатора Валерий Шерин сказал 3 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов», отвечая на вопрос горожанина о том, кто же будет разруливать заторы у заправок и останавливать тех, кто лезет без очереди.