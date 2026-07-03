Подростков в Ростовской области учат бороться с диверсантами в Интернете

В школах размещают плакаты, показывают видеоролики, а также проводят специальные занятия. Кроме того, донской регион вошел в федеральный проект по тестированию технологии «Разговоры о безопасности». В рамках этой программы детей учат отличать правду от фейков, не поддаваться на провокации, отличать методы общения вербовщиков, а также рассказывают о последствиях нарушения закона.