Дисквалифицирован директор березниковской управляющей компании

ООО «Околица» основано 13 апреля 2009 года, зарегистрировано в Березниках. В управлении компании находится 30 многоквартирных домов. В 2025 году выручка ООО «Околица» составила 53,6 млн руб., что на 6% больше, чем в 2024 году (50,6 млн). Чистая прибыль снизилась на 39,3% — с 827 до 502 тыс. рублей.