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В Мособлдуме рассказали, как получить выплату на покупку школьной формы

В Подмосковье часть расходов к 1 сентября можно компенсировать за счет ежегодной выплаты на школьную форму. Кому положена мера поддержки, рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В Подмосковье часть расходов к 1 сентября можно компенсировать за счет ежегодной выплаты на школьную форму. Кому положена мера поддержки, рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

— У нас выстроена система поддержки семей с детьми-школьниками. Особое внимание — многодетным семьям. Они ежегодно получают выплату на школьную форму в размере трех тысяч рублей на каждого школьника. Если семья имеет низкие доходы, то она дополнительно получает еще семь тысяч. Кроме этого, ежегодная выплата в размере 10 тысяч предусмотрена для детей погибших участников СВО, — отметил председатель.

С 1 января этого года многодетные семьи, чьи дети учатся не только в школах Подмосковья, но и в других регионах страны, также могут получить выплату.

Брынцалов добавил, что оформить заявление можно на портале «Госуслуги» в разделе «Соцподдержка». Для оформления необходимо предоставить документы, подтверждающие статус семьи, а также сведения о ребенке и справку из школы, передает Regions.

Собрать ребенка в школу стоит родителям немалых денег. Что точно стоит купить, а от чего можно отказаться, рассказал «Вечерней Москве» автор учебников, член Ассоциации репетиторов Москвы Николай Крючков.