В Мособлдуме рассказали, как получить выплату на покупку школьной формы

— У нас выстроена система поддержки семей с детьми-школьниками. Особое внимание — многодетным семьям. Они ежегодно получают выплату на школьную форму в размере трех тысяч рублей на каждого школьника. Если семья имеет низкие доходы, то она дополнительно получает еще семь тысяч. Кроме этого, ежегодная выплата в размере 10 тысяч предусмотрена для детей погибших участников СВО, — отметил председатель.