В Новосибирской области создадут новые образовательные кластеры

«Проект “Профессионалитет” помогает растить специалистов под конкретные задачи экономики региона. Это интеграция оборудования, методик и, что важнее всего, живых запросов работодателей в учебный процесс. Новосибирская область вошла в проект в 2023 году, за этот период в регион на создание кластеров привлечено 800 миллионов рублей федеральных средств. Это не просто цифра отчета — это новое оборудование, учебные мастерские, лаборатории и стажировки. На 2027 год будет привлечено еще около 400 миллионов из федерального бюджета, дополнительно 165 миллионов — из регионального бюджета. Более 75 миллионов рублей вкладывают сами работодатели», — подчеркнула заместитель губернатора Валентина Дудникова.