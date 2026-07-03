В Новосибирской области создадут новые образовательные кластеры

Новые образовательные кластеры создадут в Новосибирской области в 2027 году при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Проект “Профессионалитет” помогает растить специалистов под конкретные задачи экономики региона. Это интеграция оборудования, методик и, что важнее всего, живых запросов работодателей в учебный процесс. Новосибирская область вошла в проект в 2023 году, за этот период в регион на создание кластеров привлечено 800 миллионов рублей федеральных средств. Это не просто цифра отчета — это новое оборудование, учебные мастерские, лаборатории и стажировки. На 2027 год будет привлечено еще около 400 миллионов из федерального бюджета, дополнительно 165 миллионов — из регионального бюджета. Более 75 миллионов рублей вкладывают сами работодатели», — подчеркнула заместитель губернатора Валентина Дудникова.
Так, на базе Колыванского аграрного колледжа откроют кластер «Сельское хозяйство», в Новосибирском техническом колледже имени А. И. Покрышкина — кластер «Индустрия робототехники», в Новосибирском химико-технологическом колледже имени Д. И. Менделеева — кластер «Химическая отрасль», а в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики — кластер «Информационные технологии». Там к 2029 году по новым стандартам будут обучаться около 8 тысяч студентов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.