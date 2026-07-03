В Перми готовность коммунального комплекса к отопительному сезону превысила 20%

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что компания «Т Плюс» одновременно ведет подготовку основных теплоисточников города — ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14. Одним из важных направлений остается замена тепловых сетей. Сейчас работы проводятся на улицах Космонавта Леонова, Ласьвинской и Магистральной. В течение года планируется обновить более шести километров инженерных коммуникаций.