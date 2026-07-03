Власти Ростова утвердили проект дороги от Левенцовки до Западной хорды

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», к строительству участка автодороги «Западная хорда» длиною 7,5 км, который проходит через Ростов-на-Дону, могут приступить до 2030 года. Хорда станет финальным этапом строительства Ростовского транспортного кольца, главной задачей которого является перенаправление грузовых потоков — порядка 6 тыс. грузовиков — в обход столицы региона.