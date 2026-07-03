На Дону ищут подрядчика для ремонта гидроузла за 83,4 млн рублей

Начальная цена контракта составляет около 83,4 млн руб. Работы должны быть разделены на три этапа. В рамках первого — с даты заключения контракта по 18 декабря 2026 года — подрядчик должен возвести временные здания и сооружения, демонтировать речной откос и выполнить монтажные работы. На этот этап предусмотрено 15,4 млн руб.