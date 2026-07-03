Ракетная атака на Белгород 3 июля: пострадавшие, пожар, перебои со светом и водой

Белгород и Белгородский округ ранним утром подверглись ракетному удару. По словам врио губернатора Александра Шуваева, «есть сбития, но есть и прилеты». Известно об одной погибшей и одной пострадавшей. Также серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего практически весь областной центр затронули отключения воды. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».
С 5:58 в Белгороде и Белгородском округе действовала ракетная опасность. Она была отменена в 6:33. С 7:13 соответствующий режим объявлен в Ракитянском округе.
В 7:25 региональный оперштаб сообщил, что облцентр и пригородный Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. В результате попадания снаряда в Белгороде погибла женщина. Кроме того, произошел пожар на территории инфраструктурного объекта. Серьезно повреждены энергообъекты, из-за чего в ряде муниципалитетов есть перебои со светом и водой. Нуждаются в ремонте пять автомобилей.
Мэр Валентин Демидов в 7:54 уточнил, что мирная жительница получила осколочные ранения, находясь в машине. По его словам, женщина скончалась до приезда скорой. Кроме того, из-за атаки вышли из строя несколько светофоров — глава города призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах.
В 8:18 врио губернатора Александр Шуваев рассказал, что в результате ракетного обстрела также пострадала женщина. Также он заявил, что подачу электроэнергии и водоснабжение планируется восстановить до конца дня.
По данным Минобороны, опубликованным в 8:28, с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля над Россией уничтожили 155 беспилотников. Часть из них сбили над Белгородской областью.
По данным Белгородского водоканала на 8:45, без воды и электричества «остается значительное количество объектов водоснабжения в Белгороде, перебои затронули практически все части города».
БелРТС в 9:26 сообщило о выходе из строя части узлов связи в Белгороде. Уточняется, что из-за этого могут быть перебои с интернетом.