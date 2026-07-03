Захар Прилепин рассказал о возможном сотрудничестве с Горным университетом

Писатель Захар Прилепин поделился с ТАСС своими планами на сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом. Он рассказал, что получил предложения, которые сейчас анализирует.
Однако писатель опроверг информацию о том, что ему предложили стать проректором университета. Его кандидатуру рассматривают в качестве специалиста по гуманитарным вопросам.
Прилепин подчеркнул, что для него это большая честь. Он выразил надежду, что переговоры будут успешными и приведут к положительному результату.
Как сообщал сайт pravda-nn.ru, в конце мая истёк его очередной контракт с Добровольческим корпусом, который он заключил октябре 2025 года. На Книжном салоне в Санкт-Петербурге, прошедшем в мае, Прилепин упомянул о возможном переезде в Северную столицу.