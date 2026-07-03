Захар Прилепин рассказал о возможном сотрудничестве с Горным университетом

Как сообщал сайт pravda-nn.ru, в конце мая истёк его очередной контракт с Добровольческим корпусом, который он заключил октябре 2025 года. На Книжном салоне в Санкт-Петербурге, прошедшем в мае, Прилепин упомянул о возможном переезде в Северную столицу.