В центре Воронежа за 25 миллионов рублей продают популярный ресторан

Согласно представленным данным, бизнес функционирует как ООО со штатом из 11 человек. Финансовые показатели объекта включают ежемесячную выручку в 3,5 миллиона рублей при операционных расходах в 1,6 миллиона рублей. При этом фонд оплаты труда составляет 600 тысяч рублей ежемесячно, а арендная ставка за помещение в стрит-ритейле — 300 тысяч рублей. По текущим оценкам продавца, чистая прибыль заведения составляет 400 тысяч рублей, а расчетный срок окупаемости инвестиций достигает шести лет.