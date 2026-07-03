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В центре Омска планируют создать сквер Владимира Жириновского

Однопартийцы покойного лиера предлагают присвоить его имя зелёной зоне на «Туристе».

Источник: Om1 Омск

Вдобавок к скверу имени Кемеля Токаева, о котором мы писали ранее, в центре Омска может появиться и сквер Владимира Жириновского. Соответствующее предложение, как стало известно порталу Om1 Омск, уже поступило в Горсовет.

С этой идеей, как нетрудно догадаться, выступило Омской региональное отделение ЛДПР. Однопартийцы предлагают присвоить имя своего умершего лидера зелёной зоне между остановкой «Дом Туриста» и домом 2 по улице Гагарина.

Предложение уже прошло через топонимическую комиссию, которая подержала его большинством голосов. Если оно будет принято Горсоветом, представители ЛДПР обещают своими силами благоустроить сквер и в дальнейшем ухаживать за ним.

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