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В Красноярском крае из-за дождей перекроют участок дороги между Тасеево и Подсопкой

В Дзержинско-Тасеевском округе с 6 июня полностью закроют движение на участке дороги Тасеево — Подсопка. Ограничение введут с 9 по 13 км, между деревнями Щекатурово и Скакальная.

В Дзержинско-Тасеевском округе с 6 июня полностью закроют движение на участке дороги Тасеево — Подсопка. Ограничение введут с 9 по 13 км, между деревнями Щекатурово и Скакальная. Об этом сообщили в КрУДоре.

Причиной стали переувлажнение земляного полотна после сильных дождей и разрушение деревянного моста. Движение на участке будет закрыто на время восстановительных работ. Для водителей установят необходимые дорожные знаки.

Добраться до деревни Скакальная можно будет по альтернативному маршруту через дорогу Бакчет — Фаначет. Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании поездок.