Калининград вошел в топ-10 городов, популярных для отдыха в апартаментах в июле

В списке самых популярных направлений для бронирования апартаментов в июле 2026 года оказался Калининград. Об этом сообщает сервис «Твил.ру» со ссылкой на свежие данные бронирований.
Наш город расположился на 7 месте между Геленджиком и Нижним Новгородом со средней стоимостью ночи в 5073 ₽
На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором — Сочи, на третьем — Москва.
В десятке также Ялта, Казань, Краснодар и Анапа.
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Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
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