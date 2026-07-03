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Калининград вошел в топ-10 городов, популярных для отдыха в апартаментах в июле

Туристы едут к нам активно и предпочитают снимать квартиры.

В списке самых популярных направлений для бронирования апартаментов в июле 2026 года оказался Калининград. Об этом сообщает сервис «Твил.ру» со ссылкой на свежие данные бронирований.

Наш город расположился на 7 месте между Геленджиком и Нижним Новгородом со средней стоимостью ночи в 5073 ₽

На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором — Сочи, на третьем — Москва.

В десятке также Ялта, Казань, Краснодар и Анапа.

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