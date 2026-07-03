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Что случилось под Новогрудком, где автомобиль сорвался с обрыва в реку

В Новогрудском районе автомобиль сорвался с обрыва в реку и ушел под воду.

Источник: Комсомольская правда

В ОСВОД рассказали, что случилось под Новогрудком, где автомобиль сорвался с обрыва в реку.

В четверг, 2 июля, в организацию поступила информация, что неподалеку от деревни Любча Новогрудского района легковой автомобиль сорвался с обрыва и полностью ушел под воду.

Компания белорусов приехала на рыбалку, однако началась сильная гроза. Отдыхающие решили перегнать авто подальше от воды. В момент разворота на ливне, скользком от грунта, машина потеряла сцепление, начала съезжать с обрыва и рухнула в реку. Водителю удалось выпрыгнуть из салона авто и он не пострадал.

В Новогрудском районе автомобиль сорвался с обрыва в реку и ушел под воду. Фото: телеграм-канал ОСВОД.

За помощью белорус обратился в Гродненскую областную организацию ОСВОД. При помощи специальной техники и водолазного снаряжения автомобиль удалось быстро найти и достать из воды.

А вот что случилось в Бресте, где девочка получила травмы и попала в больницу из-за телефона.

Ранее белорус сжег свой дачный дом из-за углей в мангале.

Кроме того, белоруска попала в больницу, избавляясь от вредителей по совету из интернета.