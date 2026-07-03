Что случилось под Новогрудком, где автомобиль сорвался с обрыва в реку

Компания белорусов приехала на рыбалку, однако началась сильная гроза. Отдыхающие решили перегнать авто подальше от воды. В момент разворота на ливне, скользком от грунта, машина потеряла сцепление, начала съезжать с обрыва и рухнула в реку. Водителю удалось выпрыгнуть из салона авто и он не пострадал.