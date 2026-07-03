Более пяти тысячи абортов провели в Нижегородской области в 2025 году

Нижегородские власти продолжат работу по созданию условий, при которых вопрос об аборте становится менее актуальным, в соответствии с целями национального проекта «Семья». По данным на июнь 2026 года, во всей Нижегородской области осталось 13 частных клиник, в которых женщины могут сделать аборт.