В Хабаровском крае назвали ягоды, за которыми можно идти уже сейчас

В Хабаровском крае стартовал сезон сбора лесных ягод. Жителям напомнили, что дикоросы можно собирать, но только в установленные сроки и с соблюдением правил, сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края.
В тайге региона в это время созревают жимолость, голубика, черника, брусника, клюква, малина и другие ягоды. Для каждого вида установлен свой период сбора.
Так, жимолость можно собирать с 20 июня по 30 июля, малину — с 5 июля по 10 сентября, голубику — с 15 июля по 31 августа, чернику — с 25 июля по 31 августа. Брусника доступна с 25 августа по 25 сентября, клюква — с 10 сентября по 15 ноября. Также установлены сроки для смородины, рябины, лимонника, винограда и других дикоросов.
Отдельно отмечается, что сбор разрешён только на лесных участках, не относящихся к особо охраняемым природным территориям. Перед походом в лес рекомендуется уточнять статус территории в лесничествах.
Кроме того, регламентированы и способы сбора: разрешены только ручные методы и специальные приспособления, не повреждающие растения. Запрещено ломать кустарники, использовать грубые механические устройства и собирать недозрелые ягоды. Также необходимо оставлять часть урожая на кустах для восстановления природы.