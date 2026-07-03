В Хабаровском крае назвали ягоды, за которыми можно идти уже сейчас

Так, жимолость можно собирать с 20 июня по 30 июля, малину — с 5 июля по 10 сентября, голубику — с 15 июля по 31 августа, чернику — с 25 июля по 31 августа. Брусника доступна с 25 августа по 25 сентября, клюква — с 10 сентября по 15 ноября. Также установлены сроки для смородины, рябины, лимонника, винограда и других дикоросов.