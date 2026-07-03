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Жители Красноярского края жалуются на вывести с иностранными словами

Девять нарушителей получили предупреждения.

С 1 марта 2026 года в Красноярском крае действуют новые правила оформления фасадных вывесок. Русский текст должен занимать основное место, а не второстепенное.

За четыре месяца в Роспотребнадзор поступило девять жалоб на вывески с иноязычными надписями. Нарушения зафиксированы в Красноярске, Ужуре, Назарове и Зеленогорске. Среди нарушителей — кафе, магазины, парикмахерская, студия маникюра, сауна и сервисный центр.

Всем предпринимателям объявили предостережения. Если они не исправят нарушения, ведомство подаст на них в суд.

Роспотребнадзор просит жителей помогать выявлять нарушения: достаточно сфотографировать вывеску на иностранном языке и отправить в управление. По каждому обращению примут меры.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске запретили купаться в трёх водоёмах на Татышеве.

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