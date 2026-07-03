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В Красноярске майнинговая ферма мешает жителям новостроек

Жители Ленинского района жалуются на невыносимо сильный гул.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске майнинговая ферма мешает жителям новостроек. Они слышат постоянный сильный гул, который к ночи, при отсутствии других звуков, становится просто невыносимым. Люди пожаловались в районную администрацию. И даже предоставили доказательство — видео.

Власти Ленинского района пояснили «Проспекту Мира»: да, на Энергенитиков, 58, ст. 1 расположен объект майнинговой инфраструктуры. Но все легально, договор аренды есть. А что шумит — так это охлаждающее оборудование, вентиляторы. Собственники, видимо, поняли, что спорить станет себе дороже, поэтому объявили: заменят вентиляторы на жидкостную систему охлаждения.

Кроме того, в квартире женщины, которая пожаловалась на криптодобытчиков, проведут замеры уровня шума. «Решение проблемы держим на особом контроле» — пообещали в администрации района.