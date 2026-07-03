В Красноярске майнинговая ферма мешает жителям новостроек

Власти Ленинского района пояснили «Проспекту Мира»: да, на Энергенитиков, 58, ст. 1 расположен объект майнинговой инфраструктуры. Но все легально, договор аренды есть. А что шумит — так это охлаждающее оборудование, вентиляторы. Собственники, видимо, поняли, что спорить станет себе дороже, поэтому объявили: заменят вентиляторы на жидкостную систему охлаждения.