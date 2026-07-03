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Хозяйка йорка напала на жительницу Новосибирска, спасшую ее собаку

Женщина пригрозила разбить лица тем, кто накормил ее пса.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирска Дарья подобрала на улице Фадеева истощенного йоркширского терьера, который бегал без еды и воды несколько дней. Она покормила его, помыла, показала ветеринару (осмотр оплатила сама) и опубликовала объявление в соцсетях. Через сутки нашлась хозяйка.

Как сообщает КП-Новосибирск, вместо благодарности женщина выхватила пса, толкнула Дарью и ее 13-летнюю сестру, обозвала и пригрозила, что будет караулить их у подъезда. Она также возмутилась, что собаку без её ведома показали врачу. Дарья записала угрозы на диктофон, есть свидетели, она готовит заявление в полицию.

Юристы пояснили: собака — это имущество, и действия Дарьи по закону считаются добросовестной попыткой вернуть находку владельцу. Оскорбления и толчки могут грозить хозяйке штрафом или административным арестом. Комментария второй стороны редакция не получила.