Хозяйка йорка напала на жительницу Новосибирска, спасшую ее собаку

Жительница Новосибирска Дарья подобрала на улице Фадеева истощенного йоркширского терьера, который бегал без еды и воды несколько дней. Она покормила его, помыла, показала ветеринару (осмотр оплатила сама) и опубликовала объявление в соцсетях. Через сутки нашлась хозяйка.
Как сообщает КП-Новосибирск, вместо благодарности женщина выхватила пса, толкнула Дарью и ее 13-летнюю сестру, обозвала и пригрозила, что будет караулить их у подъезда. Она также возмутилась, что собаку без её ведома показали врачу. Дарья записала угрозы на диктофон, есть свидетели, она готовит заявление в полицию.
Юристы пояснили: собака — это имущество, и действия Дарьи по закону считаются добросовестной попыткой вернуть находку владельцу. Оскорбления и толчки могут грозить хозяйке штрафом или административным арестом. Комментария второй стороны редакция не получила.