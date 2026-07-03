Хозяйка йорка напала на жительницу Новосибирска, спасшую ее собаку

Как сообщает КП-Новосибирск, вместо благодарности женщина выхватила пса, толкнула Дарью и ее 13-летнюю сестру, обозвала и пригрозила, что будет караулить их у подъезда. Она также возмутилась, что собаку без её ведома показали врачу. Дарья записала угрозы на диктофон, есть свидетели, она готовит заявление в полицию.