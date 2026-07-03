Мировая премьера оперы о плененной гаджетами принцессе пройдет в Красноярске

Опера «Тэа» создана в 1904 году, но она еще ни разу не добиралась до подмостков, оставаясь лишь нотами и буквами на бумаге. Сегодня вечером любители жанра увидят и услышат спектакль впервые, если не считать специального предварительного показа, который прошел накануне в рамках «Пушкинской карты».