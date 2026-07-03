Мировая премьера оперы о плененной гаджетами принцессе пройдет в Красноярске

Больше века прошло со времени написания музыкальной драмы, мировая премьера которой состоится 3 июля в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.
Интрига (и не одна) бросается в глаза, даже если опустить музыкальные и литературные особенности этого произведения, связанные исключительно с партитурой и либретто. Вот некоторые бонусы-нюансы, способные заинтересовать публику.
Опера «Тэа» создана в 1904 году, но она еще ни разу не добиралась до подмостков, оставаясь лишь нотами и буквами на бумаге. Сегодня вечером любители жанра увидят и услышат спектакль впервые, если не считать специального предварительного показа, который прошел накануне в рамках «Пушкинской карты».
Премьера состоится в городе, жизненно важном для автора этой оперы. Точнее — в городе, давшем ему жизнь. Хотя Владимир Ребиков жил в Москве, Берлине, Киеве, Одессе и Ялте, родился он в Красноярске.
Либретто, написанное задолго до эпохи компьютеров и смартфонов, рассказывает о принцессе, заточенной в замке над морем. Но в современном прочтении речь идет о девушке среди гаджетов — в цифровой крепости.
Молодой московский режиссер-постановщик Александр Гинзбург ограничил время действия психологической музыкальной драмы 50 минутами. Причем адресована она не в последнюю очередь молодой аудитории.
Одно из новшеств, как говорят создатели постановки, уникально для России. Впервые в качестве дополнения к премьере оперы подготовлен графический роман. Дизайнеры театра нарисовали комикс на основе либретто-визуальный мостик между зрителем и искусством. Графический роман можно бесплатно скачать на сайте театра.
И еще новость. За полчаса до премьеры, в 18:30, об опере расскажут доктор искусствоведения Людмила Гаврилова и режиссер Александр Гинзбург.