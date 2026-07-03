В Петербурге могут воссоздать существовавший в СССР «женский взвод» ДПС

«Санкт-Петербург имеет хорошую такую практику историческую, у нас в свое время был целый взвод женский. Сейчас уже, увы, эта практика ушла. С точки зрения медийного фактора и приятного лицезрения у водителей — наверное, я буду за. Мы, кстати, рассмотрим это предложение — я думаю, есть смысл восстановить историю и создать такое женское подразделение», — сказал господин Ахминов ТАСС.